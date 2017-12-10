Во Львове внезапно умер военный инструктор из США

В сообщении отмечается, что в воскресенье, 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что 21-летний иностранец внезапно умер в одном из магазинов, располагающемуся по улице Лемковской во Львове. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Чтобы установить обстоятельства и причины смерти мужчины были назначены ряд экспертиз.
В свою очередь в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины в городе Львове сообщили, что в воскресенье утром в одном из магазинов Львова умер 21-летний военнослужащий Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, находившийся в увольнении. Также отмечается, что умерший являлся членом миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности (Яворивский полигон). В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства смерти американского военного.