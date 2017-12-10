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В МИД Польши отметились очередным неприятным высказыванием в сторону Украины

В МИД Польши отметились очередным неприятным высказыванием в сторону УкраиныРуководитель политического кабинета Министерства иностранных дел Польши Ян Парис заявил, что Польша входит в состав Североатлантического Альянса и является основным государством восточного фланга, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Эспрессо».

Также Парис отметил: «Я хотел бы сказать достаточно четко, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но большая ложь, что существование Украинского государства является необходимым условием для существования свободной Польши». Также дипломат сказал: «После того, как из Евросоюза вышла Великобритания, Польша будет пятым государством в ЕС. Наша страна входит в НАТО и является главным государством восточного флага. Польша будет существовать независимо от того, что творится в Украине, лучшая там ситуация, или худшая».

В это же время Парис подчеркнул, что утверждение об Украине, как условие существование Польши является ложным. Глава политического кабинета МИД Польши также обвинил украинскую сторону в фальсификации истории и преследовании польского меньшинства. Согласно его словам, чиновники из Украины имеют неправильное видение Польши, так как черпают его из «Газеты Выборчей». «Так будет до тех пор, как они будут ошибаться. Они утверждают, что Варшава слабая и изолированная и что она нуждается в Украине. Но это ложь. Это Украина нуждается в Польше, но мы без Украины вполне способны себе помочь».



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