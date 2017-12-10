Комиссия «Украина - НАТО»: МИД поднимет вопрос выполнение Венгрией обязательств перед Альянсом

В частности, в сообщении отмечается: «Мы имеем намерение обратить внимание стран-участников Североатлантического Альянса на необходимость соблюдения Венгрией собственных по отношению к НАТО обязательств во время заседания комиссии «Украина - НАТО», запланированного на 14 декабря 2017 года на уровне послов в Брюсселе». Касательно вето Венгрии на проведение этого мероприятия, в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что украинская сторона отметила, что готова проработать проекты законов об образовании и языках с общественными объединениями нацменьшинств.
Кроме того в ответе ведомства отмечается, что миссия Украины при Североатлантическом Альянсе предоставила экспертам международного секретариата и делегациям государств-участников организации разъяснения и информационно-аналитические материалы на счет соответствия международным обязательствам Украины норм закона «Об образовании».