В Донецкой области найден тайник с российскими реактивными боеприпасами, - ГПСУ
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили в Донецкой области тайник, в котором были спрятаны двадцать семь осколочных и кумулятивных снарядов для противотанкового гранатомета, о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службу Государственной пограничной службы Украины, обнародованном 10 декабря текущего года. При этом отмечается, что в хранилище также были обнаружены две реактивные противотанковые гранаты. Исходя из нанесенной на них маркировки, можно утверждать, что они были изготовлены в Российской Федерации.
Находку передали представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с целью дальнейшего их уничтожения. Согласно данным Госпогранслужбы Украины, тайник удалось обнаружить благодаря оперативным мерам, которые проводились после выявленных возле Николаевки Донецкой области 9 декабря двух снарядов для противотанкового гранатомета.
Напомним, ранее уже сообщалось, что в Луганской области, в городе Счастье, тайник с гранатами и множеством других боеприпасов был обнаружен сотрудниками полиции и Службы безопасности Украины в полуразрушенном здании.
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