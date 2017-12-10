У Саакашвили анонсировали массовые митинги по регионам Украины и выставили требования

В свою очередь во время вече на Майдане Независимости в Киеве член Совета партии «Рух нових сил» Ольга Галабала заявила: «Последняя сессионная неделя текущего года будет длиться с 19 по 22 декабря. Но до этого времени парламентарии обязаны выполнить наши основные требования. Во-первых, Рада должна принять закон об импичменте президента. Во-вторых – необходимо проголосовать за создание Антикоррупционного суда. Далее – во втором чтении нужно принять новый закон о выборах. Четвертым нашим требованием является отставка генпрокурора Юрия Луценко».
В это же время она отметила, что необходимо собрать 25 тысяч подписей под петицией об импичменте. Кроме того, по ее словам, на протяжении этого времени в разных регионах Украины будут организовываться акции протеста. Галабала добавила: «Уже в следующее воскресенье мы должны собраться уже с Михаилом Саакашвили на свободе и дать окончательный сигнал власти».