Подрыв польского автобуса под Львовом: Климкин прокомментировал инцидент

Как информирует replyua.net, о самом инциденте сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем «Фейсбуке». Он написал, что «вечером 9 декабря, около 23 часов 20 минут на кольцевой дороге на стоянке отеля «Барская Гора» взрывным устройством неизвестного происхождения была повреждена внешняя обшивка и боковое стекло автобуса марки MAN с польской регистрацией». При этом Зинкевич отметил, что на момент взрыва в транспортном средстве никого не было. Депутат также добавил: «Пострадавших в результате происшествия нет».
В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал происшествие в своем «Твиттере» так: «Кто-то очень сильно хочет рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды в Украину. Мы все сделаем для расследования этого инцидента. Провокаторам скажу прямо – не получиться!».