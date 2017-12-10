Активисты Саакашвили атаковали магазин Roshen с лозунгом «Порошенко на нары»

Как информирует replyua.net, сторонники Саакашвили во время атаки на магазин «Рошен» скандировали «Порошенко на нары» и активно бросали снежки в магазин, который был оцеплен сотрудниками полиции. Сообщается, что сейчас магазин работает в обычном режиме. Отмечается также, что во время акции в помещении находились люди, среди которых были и дети. Активисты попросили сделать коридор, чтобы люди покинули магазин.
Также известно, что после недлительного по времени митинга под изолятором Службы безопасности Украины осталась часть активистов. Остальные же в это время направились к зданию Генеральной прокуратуры Украины, что на улице Резницкой в Киеве. У здания ведомства сторонники лидера «Рух нових сил» требовали немедленной отставки генерального прокурора Юрия Луценко, скандируя – «Ганьба», «Юра – продажная шкура», «Михаилу - свободу».