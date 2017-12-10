Порошенко: Гаага фиксирует все злодеяния России в Украине

Поздравляя граждан Украинского государства с Международным днем прав человека, глава государства Петр Порошенко сказал, что власти Российской Федерации не смогут уйти безнаказанными за содеянные ими преступления в Автономной Республике Крым и на востоке Украины. Украинский лидер сказал: «Каких бы усилий не прилагали в Кремле, а все злодеяния, которые совершаются оккупационными силами на нашей земле, методично фиксируются в Гааге».
Согласно словам президента Украины, в настоящее время на Крымском полуострове ситуация с правами украинцев остается болезненной. На полуострове российские оккупанты каждый день нарушают права жителей АРК. При этом он отметил: «И такая тенденция только усиливается».