Дипломат: если Польша с адвоката решила превратиться в прокурора, то для украинцев в этом не будет ничего нового

У министра иностранных дел Польши Ващиковского догадались, что фраза о невозможности существования свободной Польши без такой же Украины является политической гиперболой, призванной подчеркнуть определенные исторические и геополитические обстоятельства нашего региона. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский дипломат Богдан Яременко.
Дипломат отмечает, что после очевидно долгих размышлений целый директор политического кабинета МИД Польши Ян Парис пришел к мысли, что на самом деле без Украины Польша выживет, потому что она является членом НАТО и ЕС. А в ЕС, по мнению чиновника, после выхода Великобритании значение Польши чем-то даже возросло. «У дипломатов это может вызвать впечатление, что польский дипломат намекнул, что теперь его государство будет давать к общему европейскому бюджету больше, чем получать оттуда, так, как это делала Великобритания. Но, кажется, это именно тот досадный момент, когда дипломат не совсем понимает свои же высказывания», – прокомментировал Яременко. Он отметил, что касается исторического аспекта украинских откровений и открытий господина Париса, то стоит сделать еще одно обобщение – существование независимой Польши никогда не было предпосылкой для существования независимой свободной Украины. И до последнего времени – скорее наоборот. Поэтому если Польша с адвоката решила превратиться в прокурора, для украинцев в этом не будет ничего нового.
«Относительно же не менее глубокомысленного выводу господина Париса о том, что украинские чиновники имеют неправильное впечатление о Польше, поскольку читают «Газету Виборчу», то нет никакого сомнения, что правящая в Польше партия будет прилагать все необходимые усилия для того, чтобы все польские СМИ правильно освещали события в Польше», – резюмировал дипломат.