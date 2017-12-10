Сторонники Саакашвили избрали Соболева своим новым лидером

Сегодня сторонники задержанного лидера партии «Рух правих сил» Михаила Саакашвили официально избрали своего нового руководителя – им стал народный депутат от «Самопомощи» Егор Соболев. Как передает replyua.net, информация соответствующего содержания опубликована на странице парламентария в социальной сети Facebook. «Члены движения «Визволеня» избрали меня своим лидером», - написал Соболев. По словам депутата, большая часть основателей движения – это военнослужащие добровольческих батальонов и ВСУ. Депутат подчеркнул, что главная его задача – организация общества и проведение «настоящей революции».
Народный депутат заверил, что движение, которое он возглавил, не будет разрушать государственные институты, но будет очищать их от «коррупционеров и предателей».
Как известно, сегодня в Киеве возле стен следственного изолятора СБУ, где находится задержанный Михаил Саакашвили, проводят митинг участники очередной акции протеста в поддержку скандального политического деятеля. Участники демонстрации немногим ранее прошли от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Незалежности, где с ними пообщалась супруга Саакашвили Сандра Рулофс.