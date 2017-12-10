«Раздробить на части»: Тука назвал главную задачу Украины в войне с Россией, в Кремле ответили

В интервью журналистам издания «Главред» заместитель Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что основой украинско-российских отношений, прежде всего, должен быть прагматизм, передает replyua.net. Вместе с тем, чиновник правительства утверждает, что на смену власти в России в ближайшее время не стоит рассчитывать.
«Я не уверен, что у ультраправых Российской Федерации есть шанс прийти к власти. Они маргиналы и при власти могут оказаться только в результате переворота. Если же говорить о перспективе отношений с Россией, они должны быть, прежде всего, прагматичными», — отметил чиновник. Кроме того, Георгий Тука заявил, что не может понять тезисов о братских народах, братской любви. С его слов, с точки зрения политики Россия и далее будет оставаться врагом. «Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, в связи с этим, наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — сказал он.
Тем временем, на своей странице в микроблоге Twitter российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «Киев должен присмотреть за Украиной, а то она сама развалится».