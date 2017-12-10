В сети очередная манипуляция о последнем месте Украины в мире по коррупции

В сети пошла очередная информационная волна о последнем месте Украины в мире по коррупции, по версии Эрнст-энд-Янг. Мало того, что рейтинг совершенно нерепрезентативный и касается только готовности бизнеса давать взятки за решение своих проблем, так еще и включает всего 42 страны, то есть заголовок «на последнем месте в мире» является абсолютно манипулятивным. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский общественный активист и блогер Карл Волох.
По его словам, ни один из шести специализированных антикор-рейтингов, где мы находимся на позорных местах, не анализирует объективные показатели деятельности, как Doing Business, скажем, а является рейтингами восприятия. То есть, вначале интересанты, такие, как Путин, регионалы, грантоеды, оппозиция и прочие, с помощью медиа формируют у украинцев образ страны, утонувшей в коррупции, где ничего не меняется, а затем спрашивают того же человека: как у вас дела с коррупцией? И он уже не помнит, что ГАИ и МРЕО больше нет, как и регистрационной службы, что почти все справки запретили, у другие получаем прямо на сайтах, что уничтожена система «обнала», а прокуратура передает по три дела о коррупции в день в суды, что у нас в госзакупках Прозорро и больше открытых реестров, чем у кого-либо в мире. И этот простой украинец продолжает считать и так же формировать рейтинги коррупции, что все ужасно и ничего не меняется.
«Вот вам яркий пример избирательности нашей общественной мысли. Я три дня ждал, станет ли исследование Chatham House предметом сколько-нибудь пристального интереса в сети, но за все время – одно упоминание в ленте. Вот и думайте сами, насколько ваше представление о борьбе с коррупцией в Украине соответствует реальности. Я не сказал, что мы её побороли, а только – что у нас хороший прогресс в этом вопросе», – подытожил блогер.