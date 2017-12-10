Ярош: «Если вы не остановитесь в разрушении Украины, то умоетесь своей же кровью»

В частности, в его сообщении говорится: «Мудаки, как же вы все задолбали своей бесконечной битвой всех против всех! Тогда, когда на фронте ежедневно в нашей национально-освободительной войне, погибают граждане Украины. Вы же и мизинца их не стоите! Неужели у вас, крысы тыловые, инстинкт самосохранения отсутствует? Неужели вы, ряженные в патриотов со всех сторон ваших эфемерных баррикад уроды, думаете, что мы, люди, которые не выходили из боя четыре года все забудем и простим вам!».
Также политик добавил: «Придет время, когда мы станем бичом Божьим. И все получат «по их плодам». Это далеко не угрозы. Такова ваша конкретная перспектива. Надеюсь без надежды, что вы остановитесь в разрушении Украины. Но если же нет, кровью своей же и умоетесь. Это мы, воюющие против внешнего врага, научились делать хорошо – лить вражескую кровь». Как сообщают украинские СМИ, такое заявление Дмитрия Яроша было озвучено на фоне конфликтов во власти по работе с органами по борьбе с коррупцией и задержание Саакашвили.