Климкин: На Западе ситуацию с Саакашвили считают внутренним делом Украины

Страны Запада считают, что задержание главы партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили является исключительно внутренним делом Украины. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам «112.Украина» заяви глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Высокопоставленный чиновник отметил, что вопрос Саакашвили обсуждался в ходе его встречи с руководителями внешнеполитических ведомств стран – членов ОБСЕ в Вене.
«Слышали ли вы ту или иную реакцию из других стран? К примеру, я, когда общался с министрами в Вене, а встреч у меня было 20 с чем-то, друзья с некоторой иронией говорят: ну как у вас там? Иными словами, они утверждают, что это украинское дело, делайте свое дело, однако делайте это в рамках правового поля, все очень просто. Но какой-то такой формальной реакции, безусловно, вы не услышите», – сказал Климкин. Украинский министр добавил, что «когда мы заявляем, что у нас европейское общество, европейская страна – это верховенство права».
Михаила Саакашвили, как известно, задержали Киеве вечером 8 декабря, после чего его доставили в изолятор временного содержания. Политик обвиняется в получении из России около 500 тысяч долларов на финансирование митингов для свержения украинской власти.