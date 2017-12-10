Объемы торговли между ЕС и Украиной увеличились почти на треть

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что товарооборот между Украиной и Евросоюзом увеличился на 29 процентов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Экономическую правду, такое заявление прозвучало от премьера во время его встречи с Федерикой Могерини, главой европейской дипломатии. «У нас состоялись интенсивные переговоры. Мы доказали, что, работая вместе, мы можем достичь значительных положительных, конкретных результатов, которые влияют на повседневную жизнь людей», - рассказала после встречи Могерини. Гройсман, в свою очередь, подчеркнул, что была насыщенная повестка дня, и сотрудничество между ЕС и Украиной постепенно набирает обороты.
«Имеем 29% роста двусторонней торговли. Мы определили дальнейшее сотрудничество в последующие годы, шаги продолжения реформ, которые в том числе дадут нашим гражданам почувствовать изменения к лучшему», - подчеркнул премьер-министр на встрече с главой европейской дипломатии.