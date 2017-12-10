«Живу в королевских условиях»: сбежавший экс- депутат ВР похвастался своим состоянием

Экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев, который является инициатором создания так называемой «Новороссии», заявил, что проживает в аннексированном Крыму в королевских условиях. Как передает replyua.net, видео соответствующего содержания опубликовано на канале в YouTube Крым.Реалии. Отмечается, что после того, как три года назад Царев сбежал с Украины, он проживает в оккупированной РФ Ялте, где у него есть свой личный санаторий.
«Для жизни мне надо не так уже и много, с учетом того, что происходит сейчас и раньше происходило, в особенности, на протяжение первых нескольких лет после Революции Достоинства на Донбассе. Условия, в которых я проживаю, просто королевские», - сообщил политик. Экс-депутат Верховной Рады носит часы класса «люкс» швейцарского производства Ulysse Nardin, которые приобрел за примерно 30 тысяч долларов. Помимо этого, Царев добавил, что его бизнес в Крыму «в несколько десятков раз меньше» от того, который был у него в Украине, и он занимается ним больше для того, чтобы занять себя чем-то в свободное время.
Напомним, 26 января 2014 года Олег Царев заявил на одном из телеканалов Украины, что
сегодня на юго-востоке уже формируются отряды народного сопротивления».