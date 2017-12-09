Журналист рассказал, почему у нас со скоростью света растут ряды антикоррупционеров

Антикоррупционеры делятся на три условных группы, согласно их господствующего мотива борьбы с коррупцией. Таких мотивов есть три. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский журналист Алексей Панич.
По его словам, первый мотив, потому что коррупция разъедает общество, а людям здесь жить. «За державу обидно». Второй мотив – поскольку за борьбу с коррупцией дают серьезные гранты – чем не бизнес? Третий мотив – потому что борьба с коррупцией – это хороший старт политической кампании за попадание в следующий парламент. Журналист отмечает, что, конечно, мотивы могут переплетаться и присутствовать в одном лице одновременно, но приоритетные мотивы у разных лиц все же различаются.
Алексей Панич отмечает, что третья группа выделится, когда будет дан официальный старт новым парламентским гонкам – тогда и станет понятно, почему тот или иной антикоррупционер, кроме тех, кто уже «прописался» в партийной политике, сегодня вел себя так, как вел себя. Вторую и первую можно различить разве интуитивно. Поэтому фамилий не будет.