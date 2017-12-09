В Грузии соратники Саакашвили выдвинули ультиматум

Как информирует replyua.net, лидеры оппозиционной партии заявили о начале сбора подписей во время брифинга в субботу, 9 декабря, после заседания политического совета партии. В зачитанном лидерами ЕНД обращении говорится, что они просят власти Грузии прекратить политическое преследование Саакашвили. В обращении отмечается: «В противном случае власти получат гражданский протест, масштабы которого будут заметны по всей стране».
Кроме того в «Едином национальном движении» утверждают, что задержание Саакашвили в Киеве является «политическим преследованием и не соответствует демократии». В ЕНД выставили украинским властям требование, заключающееся в немедленном освобождении Саакашвили и заявили, что свою позицию относительно задержания лидера «Рух нових сил» обязаны зафиксировать все «лидеры свободного мира».