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В Грузии соратники Саакашвили выдвинули ультиматум

В Грузии соратники Саакашвили выдвинули ультиматумВ Грузии политическая партия «Единое национальное движение» (ЕНД), которая ранее была правящей, а теперь в оппозиции, начала сбор подписей для выставления украинским властям и властям Грузии требования о немедленном прекращении политического преследования бывшего грузинского лидера, представителя «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, о чем передает Грузия Онлайн.

Как информирует replyua.net, лидеры оппозиционной партии заявили о начале сбора подписей во время брифинга в субботу, 9 декабря, после заседания политического совета партии. В зачитанном лидерами ЕНД обращении говорится, что они просят власти Грузии прекратить политическое преследование Саакашвили. В обращении отмечается: «В противном случае власти получат гражданский протест, масштабы которого будут заметны по всей стране».

Кроме того в «Едином национальном движении» утверждают, что задержание Саакашвили в Киеве является «политическим преследованием и не соответствует демократии». В ЕНД выставили украинским властям требование, заключающееся в немедленном освобождении Саакашвили и заявили, что свою позицию относительно задержания лидера «Рух нових сил» обязаны зафиксировать все «лидеры свободного мира».
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