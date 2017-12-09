Политолог: принятие бюджета за 3 недели до начала нового года – персональная заслуга Гройсмана

Принятие бюджета – это всегда период определенной политической турбулентности для любого правительства, а также проверка на наличие 226 голосов в Верховной Раде. Поэтому нельзя не отметь, что процедурно при принятии бюджета-2018 удалось выдержать сроки первого и второго чтений. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявила украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
По ее словам, также удалось обеспечить сравнительно спокойную и содержательную дискуссию в сессионном зале и принять бюджет 7 декабря, за три недели до окончания года, и не ночью. Все это в значительной степени можно считать персональной заслугой премьера Владимира Гройсмана, который в отличии от своих предшественников любит занимать практичной работой, а не пиариться.
Эксперт отмечает, что Гройсману удалось обеспечить более качественную работу между правительством и парламентом, как результат – принятие Бюджета-2018 позволит принять вовремя местные бюджета, а значит – и вступить в 2018 год с выполнением всех социальных программ. Что касается содержательной стороны документа, то подход «рост социальных стандартов по мере роста ВВП и развития экономики», судя по базовым показателям, выдержан. Власть достигла согласия с парламентом относительно финансирования всех принципиальных программ: оборона и безопасность, децентрализация, восстановление дорог и так далее.