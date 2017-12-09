Никаких изменений не будет, - Парубий о языковой статье

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Пресс-службой парламента Украины было обнародовано сообщение, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил жирную точку в вопросе образовательного закона, сказав, что власти нашей страны не намерены вносить какие-то изменения в статью 7 «Язык образования» закона «Об образовании», о чем пишет replyua.net. При этом глава Рады добавил, что «статья останется в принятой редакции».Также спикер парламента Украины отметил, что перед тем, как депутаты проголосовали за Закон Украины «Об образовании», было проведено множество круглых столов, во время которых их участники не могли найти компромисс. Как результат, во время рассмотрения образовательного закона была создана рабочая группа. Именно благодаря этому «смогли найти общее мнение в формулировке, которая, защищает нацменьшинства, с одной стороны, а с другой – делает обязательным условием для всех изучение государственного языка».Согласно словам Парубия, «когда мы говорим о военном противостоянии с Российской Федерацией, то хорошо понимаем, что бои изначально идут за умы и души людей, а уже потом идут танки. И если нам не удастся победить в войне за сердца и души наших людей, то победить в милиарной войне нам будет невероятно сложно».