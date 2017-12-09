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Задержание Саакашвили: появился комментарий матери политика

Задержание Саакашвили: появился комментарий матери политика
По мнению Гиули Аласании, матери руководителя партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, ее сына в Киеве задержали незаконно, передает replyua.net. «Его задержание абсолютно незаконно», — заявила Аласания в интервью грузинским средствам массовой информации, подчеркнув, что украинские власти «при этом еще имеют претензии» быть демократичными и стремиться к членству в Евросоюзе.

Мать Саакашвили заявила о готовности приехать в Украину, если в этом будет необходимость и ее об этом попросят. «По собственной инициативе я не буду ехать, так как не хочу помешать. Поступлю так, как будет требовать ситуация», - пояснила Гиули Аласания. Вместе с тем, говоря о состоянии здоровья Саакашвили, мать экс-главы Одесской ОГА заявила, что она не располагает достаточной информацией, ей только известно, что сын сильно простудился. При этом она она не исключила, что у Саакашвили может быть пневмония.

Напомним, что вчера вечером Саакашвили был задержан в квартире экс-руководителя ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды. В данный момент политик находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке в Киеве.
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