Климкин рассказал, как отреагирует Запад на задержание Саакашвили

Говоря с представителями прессы в субботу в Киеве, Павле Климкин заявил: «Это дело Украины: делайте свое дело, но только в рамках правового поля. На самом деле все просто. А какой-то необычной, формальной реакции вы не услышите, поскольку Европа хорошо понимает, что это должно происходить. И постоянно, когда мы говорим, что у нас европейское общество, европейская страна – это верховенство права. Делайте это согласно правовым стандартам. Все достаточно просто».
Напомним, ранее вчера издание сообщало, что лидер «Рух нових сил» Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Национальной полиции Украины, которые доставили его в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины. Немного позже в МВД предоставили информацию о том, что экс-губернатор Одесской области скрывался в квартире своего сторонника. Правоохранители провели операцию по задержанию Саакашвили без пострадавших.