Нардеп Барна устроил потасовку возле дома Луценко

Нардеп от «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Олег Барна организовал потасовку с активистами на акции рядом с домом главы Генпрокуратуры Юрия Луценко, передает replyua.net. Видео о данном инциденте уже распространили пользователи социальных сетей. «Народный депутат Барна все же прибыл к дому Луценко, как обычно спровоцировал людей и получил газом в лицо», — идет речь в тексте сообщения «Автомайдана» в Twitter.
На снятых кадрах можно увидеть, как парламентарий и еще несколько мужчин, одетых в камуфляжную форму, находились возле ворот у дома Луценко. После этого кто-то из активистов брызнул в их сторону из газового баллончика.
Олега Барну сразу начали отводить в сторону люди в камуфляж. Людей, засыпавших депутата критическими замечаниями, попросили с уважением отнестись к участнику антитеррористической операции. В определенный момент сторону Барны «прорывалась» женщина в камуфляже, ее депутат ударил в лицо. Политик, судя по всему, просто не понял, что это была женщина. Депутат пока еще не комментировал причины своего поведения возле дома Юрия Луценко.