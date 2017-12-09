Климкин о встрече с Сийярто: в Будапеште понимают, что нужно двигаться вперед

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин в интервью телеканалу «112.Украина» заявил, что Киев будет консультироваться с представителями венгерской общины для реализации положений закона «Об образовании», передает replyua.net. При этом глава Министерства иностранных дел Украины напомнил, что 7 декабря у него состоялась встреча с его венгерским коллегой Петером Сийярто в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.
«У них также есть понимание необходимости двигаться вперед, в связи с чем нам удалось договориться, что министры образования Украины и Венгрии будут контактировать и продолжать дальнейшую работу», - пояснил Павел Климкин.
В свою очередь Сийярто, комментируя результаты переговоров с Климкиным отметил, что власти Украины должны выполнить два условия, чтобы решить ситуацию с украинским законом «Об образовании»: в первую очередь, ни одно право венгерского нацменьшинства в Украине нарушать нельзя, а во-вторых, проживающие на Закарпатье венгры должны заявить, что решение об изменениях в законе является «приемлемым для них».