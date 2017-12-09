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Украинцы спасают экономику Польши: Климкин ответил на заявление Моравецкого

Украинцы спасают экономику Польши: Климкин ответил на заявление Моравецкого
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу «112.Украина» прокомментировал резкие высказывания нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявив, что украинцы в Польше на самом деле спасают экономику этой страны, передает replyua.net. «Мы реально спасаем экономику Польши, поскольку украинцы там работают. Мне известны случаи, когда украинцам предлагают большую зарплату, так как они более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают», - сказал Климкин, добавив, что, в соответствии с оценками возглавляемого им ведомства, на сегодняшний день в Польше находится около 1 млн украинцев.

«Министерство иностранных дел оценило, что в Польше сейчас проживает не менее одного миллиона украинцев, поэтому еще нужно выяснить, кто кого спасает. В этом смысле мы спасаем польскую экономику. Однако с нашими друзьями в Польше мы всегда будем разговаривать как с друзьями по всем вопросам, в том числе, относительно вопроса нашей исторической памяти», - добавил Климкин.

Отметим, ранее глава польского МИДа Витольд Ващиковский заявил, что между Варшавой и Киевом нет ссоры, есть только невыполнение исторических договоренностей с одной стороны.
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