Лещенко и компания протоптали дорожку не только к Григоришину, но и Коломойскому?

Сайт Главред, который входит в холдинг «1+1 медиа» Игоря Коломойского, «порадовал» увлекательной статьей с заголовком: «В отношениях с Украиной Западу пора отложить пряник и взяться за кнут – западные СМИ». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политолог Тарас Черновил. По его словам, антиукраинская статья полна искаженных фактов: в Украине уничтожают НАБУ, расправились с Егором Соболевым, беспрецедентное давление на прессу, Порошенко захватывает всю власть, хотя его ненавидит весь народ Украины. Далее следуют призывы перейти к жесткому давлению на нашу страну и ее власть. Автор как-то так закамуфлировано под солидность представлен: «Об этом пишет научный сотрудник Атлантического совета Максим Эристави».
Из личного интереса Тарас Черновил решил поискать немного информации о неком Максим Эристави. «Сначала нашел с десяток ссылок на статьи в стиле: «Я гей и в моей стране меня презирают, преследуют, бьют...». Потом же нашел его подборку на «Atlantiс сouncil» - оказалось то же самое. Все тексты дико против нашего государства», – написал Черновил. Он отмечает, что еще нашел, что он основатель «Общественное Интернешнл». Плюс координатор ряда проектов совместных с русскими и для русскоязычной аудитории. Кстати, холдинг Коломойского перепечатал этот материал тоже с российского «Иносми.ру», которое невыгодных режиму Путина авторов не пропускает.
«Вспомнил события лет эдак два назад, когда свободовцы и другие ультра пробовали разогнать гей-парад. Тогда появилось в сети фото, на котором Лещенко, Залищук, Найем, кажется, и этот самый Максим Эристави разворачивают флаг ЛГТБ. Я ни на что не намекаю, просто констатирую», – резюмировал политолог.