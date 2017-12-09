Дипломат: новый премьер Польши – это вызовы не только для Украины и Европы, но и для самой Польши и поляков



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По словам известного украинского дипломата и блогера Вадима Трюхана, не стоит теперь тешить себя пустыми надеждами. Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий – это новые вызовы не только для Украины и Европы, но и, в конце концов, для самой Польши и поляков. Радикализация Европы набирает обороты.



Вадим Трюхан отмечает, что Украине в такой ситуации нужно продолжать свое делать, несмотря ни на что и ни на кого. Никаких слабинок, и никаких хождений «на поводу» у «дяди», откуда бы он ни был родом – из Москвы, Вашингтона, Варшавы или где-либо. Есть два врага – внешний и внутренний. Сейчас приоритет – побороть внутреннего врага, потому что угрозы от него растут в геометрической прогрессии и теперь даже не сопоставимы с угрозами от внешнего врага. Коррупция и олигархия – это бич украинского государства.

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Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине Как сообщает replyua.net , не успели в Украине порадоваться тому, что наконец-то удастся перезагрузить свои отношения с соседней Польшей, после отставки правительства Шидло, как новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в первый же день работы заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как «геноцид на Волыни» ни в коем случае забывать нельзя.По словам известного украинского дипломата и блогера Вадима Трюхана, не стоит теперь тешить себя пустыми надеждами. Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий – это новые вызовы не только для Украины и Европы, но и, в конце концов, для самой Польши и поляков. Радикализация Европы набирает обороты.Вадим Трюхан отмечает, что Украине в такой ситуации нужно продолжать свое делать, несмотря ни на что и ни на кого. Никаких слабинок, и никаких хождений «на поводу» у «дяди», откуда бы он ни был родом – из Москвы, Вашингтона, Варшавы или где-либо. Есть два врага – внешний и внутренний. Сейчас приоритет – побороть внутреннего врага, потому что угрозы от него растут в геометрической прогрессии и теперь даже не сопоставимы с угрозами от внешнего врага. Коррупция и олигархия – это бич украинского государства.