«Предстоят две битвы»: писатель рассказал о грядущих серьезных испытаниях для Украины

В своей статье для немецкого Die Welt известный в Украине писатель Андрей Курков отметил, что хотя скандальный бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили пытается создать в Украине революционное настроение, его стремления оказались провальными, так как население его массово не поддерживает, передает replyua.net. По мнению Куркова, украинцам все же придется пережить два больших вызова – речь идет о выборах президента в Российской Федерации и Украине.
«Нам предстоят две битвы: президентские выборы в России в марте 2018 года и в Украине в 2019 году. Никто не остается равнодушным к выборам в России, хотя суть их специфики заключается в заранее известном результате. Но Украина – это уже другая страна: здесь результаты выборов всегда абсолютно непредсказуем. Украинцы к этому привыкли, и они смотрят в будущее с осторожным оптимизмом», — отметил он. Относительно «михомайдана», то он, считает Курков, начал постепенно затихать, хотя Украина в целом шумит все громче по совершенно другим причинам.
«Я говорю не только о подрывах автомобилей и прочих нападениях на сотрудников спецслужб и добровольцев, которые ранее воевали в Донбассе против сепаратистов. Не стоить забывать о внутренних политических войнах», — сделал вывод Курков.