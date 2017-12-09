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Деканоидзе назвала смешными обвинения против Саакашвили

Деканоидзе назвала смешными обвинения против Саакашвили
Хатия Деканоидзе, ранее занимавшая должность главы Национальной полиции Украины, заявила, что предъявленные прокуратурой обвинения против экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили смешны. Как передает replyua.net со ссылкой на «Громадське», соответствующее мнение Деканоидзе озвучила под стенами Службы безопасности Украины, куда был доставлен политик.

«Все предъявленные обвинения – это смешно для меня, как для человека, хорошо с ним знакомого. Откровенно говоря, все это, связь с Курченко, это смешно. Совершенно очевидно, что происходит с НАБУ, с антикоррупционным комитетом. И мне очень больно», — сказала она. По словам Деканоидзе, она следит за тем, как развиваются события в Украине из Тбилиси, где проживает на постоянной основе.

Следует напомнить, что 5 декабря глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получал финансовые средства от соратника Януковича Сергея Курченко. В ответ на это Саакашвили отметило, что это ложь. С его точки зрения, дело против него сфальсифицировано, а начали его «по заказу Порошенко». Накануне вечером Михаил Саакашвили был задержан и доставлен в СИЗО.
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