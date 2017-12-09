Нусс: «Киев вас не поддержит, так что не орите!»

Павел Нусс, политический аналитик, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал задержание Михаила Саакашвили, подчеркнув, что считает гражданским долгом поддержать следственную группу и предупредить всех боевиков Сакварелидзе, готовящихся к освобождению грузинского политика, информирует replyua.net.
«Киев Вас не поддержит, не орите. Думаю, в этот раз нужно поддержать власти в случае предпринятых действий по предотвращению попыток дестабилизации и силового варианта», - пишет Нусс. По его словам, Украина – это не Сомали, поэтому решение о применении силы остается только за государством, а все остальное – это сплошной хаос. Аналитик при этом подчеркнул, что он просит всех адекватных граждан Украины поддержать этот пост и не остаться в стороне.
Напомним, что о задержании Саакашвили накануне вечером рассказал Юрий Луценко, генпрокурор Украины. Он отметил, что Саакашвили был помещен в СИЗО. Адвокат политика недавно заявил, что Саакашвили объявил бессрочную голодовку.