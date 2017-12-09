«Могут ликвидировать»: бывший глава полиции Луганской области выступил с громким заявлением о деле Саакашвили

Бывший руководитель Главного управления Национальной полиции Луганской области Юрий Покиньборода утверждает, что лидера движения «Рух правих сил» Михаила Саакашвили на самом деле задержали в его квартире. Как передает replyua.net, видео соответствующего содержания появилось на его Facebook-странице. «Он заболел и требовал элементарной помои медиков. У нас не было время думать, куда его везти. В больницу мы не могли его доставить, поэтому Саакашвили привезли ко мне домой и здесь медики ему оказали помощь. Получилось так, что эту тайну не удалось до конца сохранить. Некоторые люди знали, что он здесь», - пояснил Покиньборода. При этом бывший начальник ГУ НП Нацполиции заверил, что не подставлял Саакашвили и предположил, что политика могут «ликвидировать».
«Зная меня, что я буду искать предателя, могут ликвидировать. Я бы лучше сейчас чувствовал себя в СИЗО», - написал Покиньборода.
Напомним, что сегодня примерно в 2 часа следственные действия в отношении задержанного Саакашвили были завершены. Сейчас он находится в СИЗО. Рядом со зданием изолятора остаются его сторонники, они периодически вступают в конфликт с правоохранителями.