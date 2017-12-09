Соболев прокомментировал «Михо-майдан»: Это опасная технология

Акция протеста, которая состоялась по инициативе бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили под стенами Верховной Рады – это технология, созданная для формирования видимости противостояния между политическими деятелями. Как передает replyua.net, такое мнение в прямом эфире телеканала «1+1» озвучил уволенный глава антикоррупционного комитета парламента Егор Соболев, информирует Лига.
«С моей точки зрения, «Михо-майдан» — это технология, призванная показать людям, что это не требование людей установить правила добропорядочного управления государством, а это — противостояние Саакашвили и Порошенко. То есть, речь идет о такой технологии, которую не поддержат люли. Эта технология опасна, но я считаю, что люди разберутся», — заявил он.
Более того, парламентарий подчеркнул, что главной целью акций Саакашвили является очернение тех людей, действительно вышедших под парламент с целью побороть топ-коррупцию в стране. В то же время Соболев добавил, что люди в палаточном городке находятся там из-за «застрявшего» закона об антикоррупционном суде, а Саакашвили к нему никак не причастен.