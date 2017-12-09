Муждабаев: «Это самое позорное событие для Украины за последние четыре года»

Айдер Муждабаев, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал задержание Михаила Саакашвили, передает replyua.net.
«Конфликт Порошенко с Саакашвили, вылившийся вот в это, — самое позорное событие последних 4 лет в Украине. Как же стыдно перед всем миром, перед самим собой. До чего же можно разменяться, до чего опуститься на глазах у воюющей с Россией страны, на глазах у людей во всем мире, которые нас всем сердцем поддерживают. Я даже не хочу думать о том, что сейчас думают они», - пишет журналист.
По его словам, «вот такая вот война началась с врагами украинского президента». Муждабаев отмечает, что к этой войне были привлечены сотни силовиков, которые должны, на самом деле, находиться в центрах армейской подготовки. По мнению журналиста, деньги понадобились не на внутренние войска, а на борьбу с политическими противниками, и средства тратятся на каски и бронежилеты, и украинцы вооружают и экипируют этих людей, а не военных.