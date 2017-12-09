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Украинцы теперь будут оформлять электронные визы в Египет

Украинцы теперь будут оформлять электронные визы в Египет
Власти Египта анонсировали выдачу электронных виз иностранцам, въезжающим в страну. Как сообщает replyua.net со ссылкой на www.egyptvisa.com, украинцам посоветовали не тянуть с оформлением визы, и подавать заявку необходимо не позднее, чем за неделю до поездки. На сайте отмечается, что заявки на оформление электронных виз можно подавать в течение 90 дней до выезда в Египет.

Для оформления электронной визы необходимо иметь загранпаспорт, действительный в течение 8 месяцев с даты прибытия в страну, электронную копию паспорта для загрузки при подаче заявления на сайте, документы, подтверждающие цель и сроки планируемой поездки, обратные билеты и платежную банковскую карточку.

В сообщении отмечается, что после уплаты 25 долларов (консульский сбор) и заполнения всех необходимых справок и документов заявитель получит копию визы, которая будет отправлена ему на электронную почту. Эту копию нужно распечатать, а потом просто предъявить ее по прибытии в страну – такая виза предоставляется сотрудникам пограничного контроля.
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