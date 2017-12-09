Адвокат Саакашвили: «Политик начал бессрочную голодовку»

Руслан Чернолуцкий, адвокат Михаила Саакашвили, рассказал о том, что его подопечный объявил бессрочную голодовку. Как информирует replyua.netсо ссылкой на Корреспондент, адвокат отметил, что Саакашвили будет противодействовать всем попыткам принудительного кормления.
«Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки. Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного кормления. В случае принятия судом решения об избрании меры пресечения в виде ареста на 60 суток, Саакашвили еще более жестко будет продолжать голодовку», - заявил адвокат. Чернолуцкий рассказал, что политик чувствует себя нормально, однако он вызывал медиков из-за подскочившего давления. Сам Саакашвили после задержания заявил, что начатое против него производство – это политическое дело, и власти намерены с помощью этого задержания запугать украинцев.
Напомним, что о задержании грузинского политика без гражданства накануне вечером рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он отметил, что Саакашвили был помещен в СИЗО. Саакашвили задержали в квартире одного из его сторонников, и задержание обошлось без пострадавших.