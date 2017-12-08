Дипломат: продление моратория на продажу земли – сигнал о том, что до сих пор большинство нардепов находятся в плену советских стереотипов



Очередное продление моратория на землю свидетельствует о нескольких тревожных тенденциях в украинском политикуме. Большинство народных депутатов, а проголосовало 236, до сих пор находятся в плену советских стереотипов, самый опасный из которых – «земля» – это не частная собственность, а собственность всего народа». Как



По его словам, в украинском парламенте нет критической массы нардепов, готовых вести себя ответственно перед страной и своими избирателями и, наступив на горло собственным интересам и интересам своих спонсоров, обеспечивать принятие тех решений, которые направленны на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и недопущения торможения реформ в Украине. Из этого всего следует то, что Украина обречена на внутриполитическую нестабильность, социальное напряжение, экономический кризис и уязвимость перед внешними вызовами пока нынешняя постсоветская так называемая «политическая элита», которая на 99% зависит от олигархата, не будет заменена другой - новейшей профессиональной и патриотической политической элитой.



Дипломат подчеркнул, что задача № 1 для общества – заставить власть принять Избирательный кодекс и заменить состав ЦИК. Это позволит всерьез рассчитывать на приход в парламент качественно иных по идеологии и структуре политических партий. На всех остальных направлениях достичь результатов будет практически невозможно, при нынешнем составе Верховной Рады. Однако, удержать то, что все-таки уже сделано – сохранение НАБУ, продолжение децентрализации, Прозорро, не допустить нарушения Соглашения об ассоциации с ЕС и правил ВТО.

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Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине Очередное продление моратория на землю свидетельствует о нескольких тревожных тенденциях в украинском политикуме. Большинство народных депутатов, а проголосовало 236, до сих пор находятся в плену советских стереотипов, самый опасный из которых – «земля» – это не частная собственность, а собственность всего народа». Как передает replyua.net , об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан.По его словам, в украинском парламенте нет критической массы нардепов, готовых вести себя ответственно перед страной и своими избирателями и, наступив на горло собственным интересам и интересам своих спонсоров, обеспечивать принятие тех решений, которые направленны на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и недопущения торможения реформ в Украине. Из этого всего следует то, что Украина обречена на внутриполитическую нестабильность, социальное напряжение, экономический кризис и уязвимость перед внешними вызовами пока нынешняя постсоветская так называемая «политическая элита», которая на 99% зависит от олигархата, не будет заменена другой - новейшей профессиональной и патриотической политической элитой.Дипломат подчеркнул, что задача № 1 для общества – заставить власть принять Избирательный кодекс и заменить состав ЦИК. Это позволит всерьез рассчитывать на приход в парламент качественно иных по идеологии и структуре политических партий. На всех остальных направлениях достичь результатов будет практически невозможно, при нынешнем составе Верховной Рады. Однако, удержать то, что все-таки уже сделано – сохранение НАБУ, продолжение децентрализации, Прозорро, не допустить нарушения Соглашения об ассоциации с ЕС и правил ВТО.