Задержание Саакашвили: в МВД рассказали, что будет с палаточным городком

Как информирует replyua.net, источник в Министерстве внутренних дел Украины рассказал «Украинской правде», что МВД не планирует осуществлять мероприятия по зачистке палаточного городка под парламентом Украины. Источник сказал: «Они убеждают, что силовики пока не планируют делать зачистку палаточного городка под Радой».
Напомним, ранее сегодня издание сообщало, что сотрудники Национальной полиции Украины обнаружили место нахождения пребывающего в розыске лидера «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и задержали его. Эту информацию в своем «Фейсбуке» подтвердили генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который добавил, что экс-президент грузи был помещен в ИВС, советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк, заявивший, что «карлсон прилетел по месту назначения», а также сторонник задержанного, бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.