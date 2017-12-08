Луценко рассказал о судьбе Саакашвили: помещен в ИВС

Как информирует replyua.net, в своем сообщении руководитель Генеральной прокуратуры написал: «Сотрудники Национальной полиции Украины в соответствии с постановлением о розыске нашли место пребывания экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Он находился на улице Отрадной в Киеве. Правоохранители задержали его». Кроме того, главный прокурор Украины добавил: «В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания (ИВС). Сейчас планируются следственные действия и обращение в суд для избрания меры пресечения». Также Юрий Луценко подчеркнул: «Как мы и обещали, силовые структуры сделали все, чтобы избежать нежелательных силовых действий и пролития крови».
Отметим, что информацию о задержании и доставке Михаила Саакашвили в изолятор также подтвердил и советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. В своем «Фейсбуке» он написал: «Карлсон прилетел по месту назначения».