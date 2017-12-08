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Сакварелидзе: Михаила Саакашвили задержали! Везут в изолятор СБУ

Сакварелидзе: Михаила Саакашвили задержали! Везут в изолятор СБУБывший заместитель главы Генеральной прокуратуры Украины Давид Сакварелидзе, в настоящее время являющийся сторонником лидера «Рух нових сил», экс-президента Грузии, в своем «Фейсбуке» сообщил о задержании сотрудниками правоохранительных органов Украины Михаила Саакашвили, о чем пишет replyua.net.

Так, на своей странице бывший прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе написал: «Михаила Задержали правоохранители! Его везут в Службу безопасности Украины на Аскольдова». Кроме Сакварелидзе информацию о задержании бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили также подтвердила и его пресс-секретарь Дарина Чиж. Насколько известно, в столице Украины городе Киеве на Аскольдовом переулке располагается следственный изолятор Службы безопасности Украины.

Сакварелидзе: Михаила Саакашвили задержали! Везут в изолятор СБУ


Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев сделал заявление по поводу задержания Михаила Саакашвили, отметив, что существует целый ряд юридических процедур, которые необходимо полностью выполнить, ведь Украина является правовым государством. Отвечая на вопрос, может ли быть задержан Саакашвили, Князев сказал: «Всему свое время».
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