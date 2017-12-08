валюта
СпецтемаАлександр Палий: несколько фактов о Саакашвили, которые перевернут ваше мнение о честном экс-президенте Грузии

Ропот Кремля: РФ не устраивает заключение Венецианской комиссии по образовательном законе Украины

Ропот Кремля: РФ не устраивает заключение Венецианской комиссии по образовательном законе УкраиныПостоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Российскую Федерацию не устраивает заключение Венецианской комиссии на счет Закона Украины «Об образовании», о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Укринформ». В частности, в сообщении издания отмечается, что Кремль выражает свое недовольство относительно не включения требования законодательного урегулирования об обучении на русском языке в общий список рекомендаций.

В это же время Кулеба заявил: «Венецианская комиссия приняла достаточно сбалансированный вывод, который в целом соответствует интересам нашей страны». Также дипломат уточнил, что Венецианская комиссия учла позицию Украинского государства относительно того, что «статья седьмая образовательного закона является рамочной и детали ее имплементации необходимо определить в законе о среднем образовании, а также иных актах стандартов».

Руководитель постпредставительства Украины при СЕ отметил, что Российская Федерация осталась неудовлетворенна позицией Венецианской комиссии. Он заявил: «Комиссия не обошла стороной вопросы, связанные с русским языком. Согласно мнению экспертов, обучение на русском должно быть урегулировано на законодательном уровне. Но при этом Комиссия не включила это требование в общий список предоставленных ею рекомендаций. Мы имеем информацию, что РФ недовольна такой позицией Комиссии».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Телеканалы Коломойского и Авакова с Яценюком доиграются, что народ сметет не только власть, но и их тоже, – блогер

Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине
Важное за сутки
08 дек 2017
9353

Телеканалы Коломойского и Авакова с Яценюком доиграются, что народ сметет не только власть, но и их тоже, – блогер

Политические ток-шоу начали использовать новый пиар-ход, во время эфиров говорить от имени народа, чему подтверждением вчерашний эфире на «1+1», где ведущая в «Право на власть» Наталия Мосийчук под

08 дек 2017
7793

Блогер: после этих новостей с Польши и Венгрии реваншистам отобьют желание получать подачки с Москвы

Вчера польская оппозиция обвинила действующее польское правительство Шидло, в которое входит и наш заклятый друг глава польского МИД Ващиковский, в полном разрушении политики с Украиной, потому что

08 дек 2017
6876

Переговоры Климкин – Сийярто: этнические венгры массово покидают Закарпатье

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сийярто соответственно в рамках заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который

Последние новости

Дипломат: продление моратория на продажу земли – сигнал о том, что до сих пор большинство нардепов находятся в плену советских стереотипов

Задержание Саакашвили: в МВД рассказали, что будет с палаточным городком

Луценко рассказал о судьбе Саакашвили: помещен в ИВС

В России стартовал показ очередного имперского вранья из серии «Русь – это русские». Готовят для показа в Украине

Сакварелидзе: Михаила Саакашвили задержали! Везут в изолятор СБУ

Ропот Кремля: РФ не устраивает заключение Венецианской комиссии по образовательном законе Украины

В Польшу не проехать: в «Ягодине» образовалась «пробка» в 20 километров

Сазонов: из нашего Закарпатья хотели сделать инкубатор, где растить и учить молодежь для эмиграции, но не вышло

ГПУ открыла уголовное производство против НАБУ, - Лысенко

Причиной выброса Рутения-106 над Уралом и Европой был спутник, который запустил кто-то из недоброжелателей РФ?

Волкер о переговорах с Сурковым: «Я не верю, что РФ решила забрать свои войска с Донбасса»

Блогер: сегодняшний обыск в Минюсте больше напоминал налет гопоты на ларек с пивасиком

После встречи с Грибаускайте Порошенко пообещал защитить НАБУ

Совфед РФ ошарашил заявлением о невозможности провести обмен пленными

Литва о реформах в Украине: только слепой может не видеть изменений

В Венецианской комиссии призвали Киев внести изменения в «языковую статью» относительно русского языка

Волкер выступил с новым заявлением о миротворцах на Донбассе: «Нужно согласие России»

Жириновский об отстранении РФ от участия в Олимпиаде: «Нам мстят за 1945 год»

Американское посольство в Иерусалиме появится не ранее 2019 года – Тиллерсон

«Всему свое время»: Князев о перспективе задержания Саакашвили

 Новости за день