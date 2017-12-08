Ропот Кремля: РФ не устраивает заключение Венецианской комиссии по образовательном законе Украины

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Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Российскую Федерацию не устраивает заключение Венецианской комиссии на счет Закона Украины «Об образовании», о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Укринформ». В частности, в сообщении издания отмечается, что Кремль выражает свое недовольство относительно не включения требования законодательного урегулирования об обучении на русском языке в общий список рекомендаций.В это же время Кулеба заявил: «Венецианская комиссия приняла достаточно сбалансированный вывод, который в целом соответствует интересам нашей страны». Также дипломат уточнил, что Венецианская комиссия учла позицию Украинского государства относительно того, что «статья седьмая образовательного закона является рамочной и детали ее имплементации необходимо определить в законе о среднем образовании, а также иных актах стандартов».Руководитель постпредставительства Украины при СЕ отметил, что Российская Федерация осталась неудовлетворенна позицией Венецианской комиссии. Он заявил: «Комиссия не обошла стороной вопросы, связанные с русским языком. Согласно мнению экспертов, обучение на русском должно быть урегулировано на законодательном уровне. Но при этом Комиссия не включила это требование в общий список предоставленных ею рекомендаций. Мы имеем информацию, что РФ недовольна такой позицией Комиссии».