В Польшу не проехать: в «Ягодине» образовалась «пробка» в 20 километров

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В Волынской области на границе между Украиной и Польшей образовалась огромнейшая автомобильная пробка, длинна которой насчитывает порядка двадцати километров, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «УНИАН».Издание пишет, что пресс-секретарь Волынской таможни Государственной фискальной службы Украины Валентина Черныш сообщила, что «пробка» возникла в результате того, что контролирующие органы только первого декабря возобновили выдачу спецразрешений, которые необходимы для международных перевозок по территории соседнего государства. По ее словам, до этого, все грузовые транспортные средства, которые в Ковеле ожидали это самое разрешение, получили его одновременно и все вместе двинулись к пункту пропуска «Ягодин».В это же время Черныш пояснила: «По состоянию на сегодняшний день было выдано более чем три тысячи таких разрешений. Но пункт пропуска не может физически пропустить более 400 машин. В результате, в настоящее время мы имеем сформированную из транспортных средств пробку, которая насчитывает более девятисот автомобилей». При этом она добавила: «Доя того, чтобы обслужить то количество автомобилей, которое находится сейчас в очереди, понадобиться не менее 6 дней».