После встречи с Грибаускайте Порошенко пообещал защитить НАБУ

Так, в сообщении отмечается, что во время общения с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Литвы Далей Грибаускайте, Петр Порошенко заявил: «Я не допущу никаких опасностей вмешательства со стороны политиков в деятельность антикоррупционных институтов. Наоборот, я считаю, что нужно ускорить назначение аудита, нужно обеспечить эффективную защиту от любого политического вмешательства политиков в работу Национального антикоррупционного бюро Украины и политизации работы любых правоохранных органов. Но и желания последних влиять на политику тоже не допущу. На мой взгляд, это абсолютно правильные подходы».
Также Петр Порошенко заявил, что за все время работы антикоррупционных органов в нашей стране ни он лично, ни другие представители украинской власти в работу институтов не вмешивались. При этом глава государства отметил, что работа органов по борьбе с коррупцией должна измеряться количеством разоблаченных коррупционеров.