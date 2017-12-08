Совфед РФ ошарашил заявлением о невозможности провести обмен пленными

В частности он заявил, что шансы на осуществление процесса по обмену пленными на Донбассе до Нового годе невелики. Он аргументировал это тем, что существует множество «проблем», которые возникают, по его словам, из-за Украины. «Маловероятно, что процесс обмена пленными будет осуществлен до Нового года. Проблем невероятно много. И все это нужно решать. Мы знаем, что Киев ставит слишком много условий и более того, Украина не совсем искренняя в своих побуждениях в обмене пленных».
В это же время чиновник отметил важность встречи глав внешнеполитических ведомств России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина соответственно, которая состоялась вчера, 7 декабря 2017 года, сказав, что «встречу попросил Киев». Он заявил: «Три года не было такой встречи. Это свидетельствует лишь о том, что Киев начал понимать, что в их стране не удастся решить самостоятельно много проблем. С нами не мориться нужно, а дружить. От этого только польза будет».