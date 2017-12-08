Литва о реформах в Украине: только слепой может не видеть изменений

В сообщении пресс-службы отмечается, что во время встречи литовский премьер-министр отметил результативность проведения реформ в Украине и заявил: «Разве что слепой может не замечать проведенный Украиной реформ. Сделано очень много. Литва будет и в дальнейшем поддерживать Украину».
В сообщении говорится, что в свою очередь украинский президент отметил, что Литва остается одним из наиболее эффективных союзников нашей страны в противостоянии стране-агрессору. Также Порошенко выразил благодарность за невероятно важную помощь Литвы в укреплении оборонительной способности Украины, а также лечение украинских военных и гуманитарную и техническую помощь. Кроме того отмечается, что стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия Литвы и Украины в сфере энергетической безопасности и перспективы реализации соответствующих совместных проектов.