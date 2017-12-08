В Венецианской комиссии призвали Киев внести изменения в «языковую статью» относительно русского языка

Украинские власти должны внести изменения в «языковую статью» закона об образовании относительно русского языка. Как передает replyua.net, об этом идет речь в принятом решении Венецианской комиссии относительно положений нового Закона Украины «Об образовании» по поводу преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках, сообщили в пресс-службе Совета Европы.
«В новом законе не представлено никаких решений для языков, которые не являются официальными языками Европейского союза, в том числе для русского языка, самого используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, в связи с чем возникают вопросы дискриминации», - сказано в решении. Члены Венецианской комиссии утверждают, что решение этой проблемы возможно через внесение изменений в 7 статью и замену этого положения более сбалансированным.
Напомним, что в соответствии с новым законом об образовании, лицам, являющимся представителями нацменьшинств, должно гарантироваться право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, вместе с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства.