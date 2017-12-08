Волкер выступил с новым заявлением о миротворцах на Донбассе: «Нужно согласие России»

Соединенные Штаты Америки выступают за то, чтобы на Донбассе появились миротворцы ООН, однако если Россия не даст согласия, это будет невозможно сделать. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил в рамках скайп-конференции из Вены заявил специальный представитель американского Госдепа в Украине Курт Волкер.
По его словам, суть миротворческого контингента заключается в том, что они нужны для безопасности в регионе и для выполнения самых важных пунктов Минских соглашений. «Мы предпочитаем миротворческую миссию, так как считаем ее лучшей для безопасности. Предложение России о предоставлении охраны наблюдателям ОБСЕ не соответствует этим задачам. Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса и в дальнейшем давать им контролировать часть границы Украины», - сказал представитель Госдепа.
Волкер акцентировал внимание на том, что основное отличие международной миротворческой миссии состоит в том, что она не предполагает присутствие тяжелого вооружения и предоставляет возможность Украине контролировать весь участок своей границы. «Если Россия не согласится, миротворческой миссии не будет», - сделал вывод американский политик.