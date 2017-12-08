«Всему свое время»: Князев о перспективе задержания Саакашвили

В ходе состоявшейся сегодня в Киеве пресс-конференции глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о действиях правоохранительных органов для того, чтобы задержать бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, который даже не пытается скрываться и публично выступает, а также дал ответ на вопрос, почему политика так долго не задерживают, передает replyua.net. По словам главного полицейского страны, существует целый ряд юридических процедур, которые нужно полностью выполнить, так как Украина является правовым государством.
«Главная задача, которая мною была поставлена перед сотрудниками Нацполиции - любые действия полицейских должны быть уравновешенными и не должна проливаться кровь граждан», - подчеркнул глава ведомства. Князев добавил, что нужно сделать все, чтобы не допустить силового противостояния. В ответ на уточняющий вопрос о том, когда же может быть задержан Саакашвили, глава Нацполиции сказал: «Всему свое время».
Напомним, что правоохранители и силовики провели обыск в доме бывшего президента Грузии в его доме в центре Киева. Однако попытка задержать политика оказалась неудачной.