Соболев: «Клептократы хотят обвинить меня в связях с Путиным»

В частности, в своем сообщении он написал: «Уже существуют сведения, что клептократы намерены обвинить меня в связях с Российской Федерацией. Юрий Луценко во время пресс-конференции покажет всему миру нечто вроде выписанного Владимиром Путиным на мое имя паспорта или удостоверения Федеральной службы безопасности России».
Насколько известно, народный депутат Украины Егор Соболев родился в Российской Федерации, после чего он достаточно длительное время там жил и учился. Верховная Рада Украины 7 декабря 2017 года проголосовала за то, чтобы нардеп от «Самопомочи» Егор Соболев был отстранен с должности главы антикоррупционного комитета украинского парламента.