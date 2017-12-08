Вслед за отказом от мелочи, мир уже постепенно оказывается от бумажных денег

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В средине ноября Нацбанк впервые публично заявил о том, что в скором времени «белая мелочь» – 1, 2 и 5 копеек – перестанет играть роль платежного средства и постепенно будет выводиться из оборота. Такая же судьба ожидает и «желтую» монету в 25 копеек.По словам доктора экономических наук, стратега и футуролога Андрея Длигача, мы уже живем в мире, где мелких монет просто не существует, потому что они теряют свою надобность. Сегодня для того, чтобы приехать к кому-то не нужно искать на проезд мелкие деньги, потому что все можно решить по скайпу. «Мы уже живем в мире, в котором кВт солнечной энергии пробивает вниз 2 цента, а умные люди глядя на минус тысячу или плюс тысячу к курсу биткоина, все равно инвестируют в криптовалюты на всякий случай. Нас окружает мир, в котором ИИ обыграл человека в го и уже подбирается к «дураку», - отметил эксперт.Андрей Длигач отмечает, что уже сейчас в тот же супермаркет нужно идти не с кошельком, а с телефоном, чтобы оплатить покупку, а вскоре это можно будет сделать с помощью кольца с NFC-чипом. В общем кошельки с отделением для монет, как и набитые ими карманы уходят в прошлое, а сами монеты остаются приятным напоминанием, о 10-ти копеечном мороженом.«Когда я в детстве шел из бассейна «Динамо», закатанного теперь Суркисами в асфальт, и нащупывал в кармане 15 копеек – это было почти счастье в виде пирожного «пенек» из кондитерской у Дома офицеров. 10 копеек хватало на нелюбимое заварное. 4 копейки – это уже хлебный рядом, четвертинка украинского. 3 – если повезет и будут детские булочки. Прошлое уходит, как уходят пирожные «пенек» и приходит новый мир», – резюмировал эксперт.