Ограничения от Рады: что и как теперь смогу покупать и ввозить украинцы из-за границы?

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Депутаты Рады приняли 8 декабря поправки в Налоговый кодекс Украины и, таким образом, существенно ужесточила правила ввоза украинцами товаров из-за границы, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс».Так, в сообщении говорится, что те правила, которые существуют сегодня, согласно которым пошлинами не облагаются граждане Украины, которые ввозили товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до пятисот евро и весом до пятидесяти килограмм, отныне будут действовать только для тех, кто не был в Украине больше 24 часов и въезжает в государство не чаще, чем один раз на протяжении 72 часов. Если же въезд в страну будет осуществляться чаще, то без налогов можно будет ввезти товары на сумму только пятидесяти евро.Для тех, кто отсутствовал в Украине менее 24 часов и въезжает в страну чаще одного раза в 72 часа введенная в кодекс новая норма звучит так: «Базой налогообложения является часть суммарной фактурной стоимости таких товаров, которые превышают эквивалент пятидесяти евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате». Кроме того сообщается, что также депутаты ограничили и безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Отныне таких может быть максимум три на протяжении одного месяца, а суммарная фактурная их стоимость не должна превышать 150 евро. Все что сверх этой нормы – будет облагаться налогом, акцизом и пошлиной.